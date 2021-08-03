На полуострове Средний скончался пострадавший от травм мужчина

Тело транспортировали. Фото: vk.com/szrpso

Вечером 2 августа спасатели мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали на полуостров Средний для эвакуации получившего травму мужчины. Повреждения оказались не совместимы с жизнь и он умер.

- В пути следования поступила информация, что пострадавший скончался. Спасатели транспортировали тело к дороге и передали сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: в районе озера Тулъяур в Печенгском районе мужчина упал со скалы. Пострадавшему требуется медицинская помощь.

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