Погода в Мурманской области на 4 августа 2021 года: сильный дождь и ветер

Ливни пока что не стихают. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области все еще сохраняется дождливая погода. 4 августа у нас будет царить активный циклон, смещающийся с районов Беларуси в северном направлении через Кольский полуостров.

- Будет облачно, сильный дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6 - 11, днем +9 - 14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

5 августа циклон сместится на Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет и повернет к юго-западному направлению, днем воздух прогреется до +13 - 18 градусов.

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