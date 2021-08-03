В районе озера Тулъяур в Печенгском районе мужчина упал со скалы

Для оказания помощи привлечены три спасателя.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области в районе озера Тулъяур человек упал со скалы. Инцидент произошел 3 августа, о нем сообщили по номеру 112.
– Гражданин упал со скалы, находится в сознании, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.
Сейчас решается вопрос об оказании пострадавшему медицинской помощи и его транспортировке в лечебное учреждение. Для оказания помощи привлечены три спасателя.
Озеро Тулъяур находится на высоте 101 метр у подножия горы Матерт в Печенгских тундрах. Оно привлекает туристов и любителей охоты.
Напомним: ранее в Кабардино-Балкарии двое мурманских альпинистов попали под камнепад.
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