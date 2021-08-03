В центре Мурманска ограничат движение до 27 августа

Проезд будет ограничен с 4 августа. Фото: vk.com/murmangov

В Мурманске на три недели ограничили движение в районе Краеведческого музея. Водителям стоит поискать объездные пути, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию.

- В связи с постановлением администрации Мурманска от 22 июля, с 8.00 4 августа до 17.00 часов 27 августа будет ограничено движение всех видов транспорта на участке длиной 30 метров по проезжей части проспекта Ленина в районе дома № 90 в южном направлении, - сообщили в мэрии заполярной столицы.

Напомним: в Заполярье ремонт некоторых дорог идет с опережением графика. А темпы благоустройства возросли в два раза.

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