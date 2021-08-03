В Мурманске остановили машину со странным водителем

Водитель явно был пьян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время патрулирования наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил на одной из дорог в Мурманске странный автомобиль. Водитель совершал опасные маневры на проезжей части. Он постоянно вилял из стороны в сторону.

Росгвардейцы остановили машину и сообщили о ней дежурному ГИБДД. Из салона шел резкий запах алкоголя.

– Когда на место происшествия прибыли госавтоинспекторы, им передали задержанного водителя для дальнейшего выяснения обстоятельств, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске оштрафуют разъезжающего по тротуару водителя. Инцидент сняли на видео.

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