В колонию в Мурмашах прилетел квадрокоптер с загадочным свертком

По факту проводится проверка. Фото: УФСИН по МО

В поле зрения сотрудника караула мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 попал квадрокоптер, который приближался к внешней запретной зоне учреждения. К летательному аппарату был привязан сверток черного цвета.

На место, где летал беспилотник, тут же выдвинулись резервные группы дежурной смены и караула колонии.

- Сам летательный аппарат перехватить не удалось. Однако в кустах недалеко от ограждения внешней запретной зоны обнаружили целлофановый черный сверток, внутри которого лежали 7 мобильных телефонов, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Мурманской области.

По данному факту проводится проверка.

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