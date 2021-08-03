Руководителю тургруппы детей, попавшей в Хибинах под лавину, продлили меру пресечения до 6 сентября

Следователи опасаются, что Сергей Смирнов сможет воздействовать на детей и их родственников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сергей Смирнов, руководитель туристической группы детей, попавшей под сход лавины в Хибинах 26 марта 2021 года, с 7 апреля находится под домашним арестом в Мурманске. Ему запрещено покидать арендованную квартиру с 21.00 до 7.00, а также общаться с детьми и родственниками участников похода.

Каждый месяц суд рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Не стал исключением и август - уже четвертый раз следователи не готовы отпустить Сергея домой в Санкт-Петербург.

- Не отпали основания для выбранной меры пресечения, - пояснили редакции "КП"-Мурманск" в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

Следователи опасаются, что Сергей Смирнов сможет воздействовать на детей и их родственников, принимавших участие в походе, а также скрыться от следствия.

Суд продлил меру пресечения до 6 сентября.

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