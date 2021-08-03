В Мурманск из Архангельска на каяке приплыл блогер

Приключение у северянина выдалось насыщенным. Фото: скрин видео

Блогер Семен Воробьев совершил, по меркам путешественников, грандиозное плавание. Он в одиночку на каяке проплыл от Архангельска до Мурманска. Семен прошел горло Белого моря, где ширина пролива всего 48 километров, обошел Кольский полуостров. Вышел он из Архангельска 29 мая, а прибыл в Мурманск через 31 день. Он преодолел тысячу километров.

- Жил в заброшенных рыбацких избах и палатке, посетил бывший концлагерь, гонялся за медведями, встречал китов, белух, тюленей и северных оленей, попал в двухдневный ураган в тундре, ночевал в пещере, отыскал древние каменные лабиринты, прошел через окутанный легендами мыс Святой Нос, - написал Сергей на своем канале на YouTube.

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