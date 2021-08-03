Ушел из "Севрыбы": в Мурманске пропал 64-летний мужчина

Мужчину ищут уже неделю. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманске пропал 64-летний Алексей Бакланов. 27 июля мужчина самостоятельно выписался из медчанчасти "Севрыба", а затем его должны были передать соцзащите. Однако северянин исчез - его местонахождение вот уже неделю неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, ходит с затруднением. Был одет в серо-голубые затертые джинсы, черную куртку с капюшоном, темно-зеленую толстовку с капюшоном, красную или белую футболку и черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "СеверСпас": 8-953-757-57-48.

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