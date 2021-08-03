Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 августа 2021 года составило 1588 человек

За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 августа 2021 года - 1588 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.
За последний день выявили еще 232 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 62 591 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.
Напомним: адреса прививочных пунктов от коронавируса в Мурманской области появились на Google картах. Для поиска нужно ввести слово "вакцинация".
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