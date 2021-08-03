Житель Мурманска чуть не лишился Lexus за долги по квартплате

Не найдя машины, должник обратился к приставам за разъяснениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мурманчанин едва не лишился автомобиля Lexus из-за долгов по квартплате. Так, в отдел судебных приставов Первомайского округа Мурманска поступило исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по "коммуналке". Мужчина задолжал больше 60 тысяч рублей и платить не собирался.

Приставы пришли к должнику домой, однако дверь им никто не открыл. Не застав должника, судебный пристав внимательно осмотрел двор, где обнаружил дорогую иномарку, принадлежащую северянину.

– Поскольку требования исполнительного документа должником не исполнялись, судебный пристав-исполнитель наложил арест на его машину. Автомобиль был изъят и передан на хранение в специализированную организацию, – сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Не найдя машины, должник обратился к приставам за разъяснениями. Осознав, что он может навсегда остаться без Lexus, мужчина в течение трех дней погасил весь долг и оплатил исполнительский сбор.

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