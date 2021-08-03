Власти Мончегорска отказывают 82-летнему пенсионеру в просьбе похоронить его рядом с женой

82-летний житель Мончегорска обратился к муниципальным властям. Фото: Андрей АБРАМОВ

82-летний житель Мончегорска обратился к муниципальным властям. Он попросил предусмотреть для него возможность после смерти быть похороненным рядом с супругой. Однако на свою просьбу получил отказ из-за отсутствия свободного места в районе уже существующего захоронения.

Тогда пенсионер обратился в прокуратуру.

– Данный отказ противоречит требованиям Федерального закона «О погребении и похоронном деле», которыми закреплено, что земельный участок под захоронение должен предоставляться таким образом, чтобы гарантировать возможность захоронения на этом же участке супруга либо иного близкого родственника умершего лица, – сообщили в прокуратуре Мурманской области по итогам проверки.

Руководителю муниципального учреждения, ответственного за функционирование кладбища, внесли представление с требованием обеспечить возможность для мончегорца после смерти быть погребенным рядом с женой.

А на муниципальные правила функционирования городского кладбища внесли протест, поскольку они не предусматривают безусловной возможности захоронения супругов или близких родственников на одном участке, как того требует закон, а жителям не выделяют участки больше, чем в 5 квадратных метров, площади для устройства родовых захоронений.

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