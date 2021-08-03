В Мурманске оштрафуют разъезжающего по тротуару водителя

О случившемся вскоре стало известно полиции.

В Мурманске возле торгового центра "Мурманск Молл" заметили странного водителя, который двигался на своем авто не по проезжей части - он решил, что будет неплохой идеей заехать на тротуар и покататься там, рассекая прямо по газону. Видео с инцидентом выложили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

О случившемся вскоре стало известно полиции, которые провели проверку по факту нарушения, запечатленного на видеозаписи.

Как отметили госавтоинспекторы, водителя нашли и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей.

Напомним: минтранс Мурманской области проверил общественный транспорт на соблюдение масочного режима. Административные протоколы составили на водителей и пассажиров.

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