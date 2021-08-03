В Мурманске оштрафуют разъезжающего по тротуару водителя

О случившемся вскоре стало известно полиции.
В Мурманске возле торгового центра "Мурманск Молл" заметили странного водителя, который двигался на своем авто не по проезжей части - он решил, что будет неплохой идеей заехать на тротуар и покататься там, рассекая прямо по газону. Видео с инцидентом выложили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
О случившемся вскоре стало известно полиции, которые провели проверку по факту нарушения, запечатленного на видеозаписи.
Как отметили госавтоинспекторы, водителя нашли и привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Мужчине грозит штраф до 2 тысяч рублей.
Напомним: минтранс Мурманской области проверил общественный транспорт на соблюдение масочного режима. Административные протоколы составили на водителей и пассажиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске мать четырех детей несколько раз попалась пьяной за рулем. В последний раз северянку задержали на Рождество (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru