В Мурманской области произошло массовое ДТП с пострадавшим

Фото: vk.com/murmansk_dtp

2 августа на подъезде к Мурманску произошло серьезное массовое ДТП, в котором пострадал человек. Один из автомобилей вспыхнул.

- В 11.25 на 1372 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель Great Wall, двигаясь со стороны Мончегорска в сторону Мурманска наехал на стоящий Renault Duster, который от удара отбросило на стоящий перед ним Ford Focus, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадал водитель Renault Duster. По факту аварии проводится проверка.

Напомним: под Североморском произошло смертельное ДТП. BMW столкнулся с автобусом №105.

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