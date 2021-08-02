В Мурманской области ожидаются ливни и сильный ветер

Температура воздуха будет около +13 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С приходом августа погода обещает жителям Мурманской области сильные дожди. Так что берем на улицу зонт, а вылазки на природу откладываем до менее тучных деньков.

- 3 августа будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а днем сильный дождь. Ветер северный, северо-восточный - ночью умеренный, днем сильный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +8+13, на востоке области +13+18 градусов,- сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с районов Беларуси в северном направлении через Кольский полуостров. 5 августа циклон сместится на Баренцево море, осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет и повернет к юго-западному направлению, днем воздух прогреется до +18 градусов.

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