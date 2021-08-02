Дожаловались: переправу через реку Нива в Кандалакше восстановили

30 июля сообщение было восстановлено. Фото: правительство МО

За минувшую неделю в Центр управления регионом Мурманской области поступило более тысячи обращений от северян. На сегодняшний день 763 проблемы решены.

По словам заместителя министра цифрового развития Александра Никипелова, самые распространенные жалобы касаются ЖКХ, благоустройства, качества дорог и здравоохранения.

– Поступили и вопросы о восстановлении переправы через реку Ниву в микрорайоне Нива-3 в Кандалакше. Дорога к дачным участкам и переправа не находятся на балансе муниципалитета, на нее отсутствует документация. Руководство района нашло возможность привлечь к работам подрядную организацию. 30 июля сообщение было восстановлено, – отметила на оперативном совещании в правительстве Мурманской области Александра Никипелова.

К слову, чаще всего жители Мурманска, ЗАТО г. Североморск и Кировска жаловались на отключения горячей воды. Также северяне недовольны нехваткой врачей и очередями в больницах.

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