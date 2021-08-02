В Мурманске начнут ремонтировать пострадавший от взрыва газа дом на улице Свердлова

Стоимость ремонта составит 15,8 миллиона рублей. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом фасада и кровли дома № 6/1 на улице Свердлова, пострадавшего от взрыва газа в 2018 году. Жильцы уже три года не могут вернуться в свои квартиры.

- Комиссия регионального министерства строительства решила включить дом в краткосрочный план 2021 года. В итоге капитальный ремонт фасада и крыши будет выполнен во всем доме, а не только в части, пострадавшей от взрыва газа, на общую сумму 15,8 миллиона рублей, - сообщили в Фонде капремонта Мурманской области.

Победителем электронного аукциона по выбору подрядчика стал ООО «КРОН». Компания должна приступить к проектным работам 13 августа и завершить ремонт в полном объеме в июне 2022 года.

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