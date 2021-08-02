При пожаре в Североморске обнаружили минометную мину

Специалисты обследовали мину прямо на земле. Фото: 51.rosguard.gov.ru

История с поджогом гаражей в Североморске на улице Авиаторов продолжается. Во время ликвидации пожара огнеборцы нашли минометную мину, предположительно времен Великой Отечественной войны, и вызвали Росгвардию.

Специалисты обследовали находку и установили, что 81-миллиметровая минометная мина действительно времен Великой Отечественной войны, немецкого производства и опасности не представляет.

- Специалисты обследовали мину прямо на земле. Он была без головного взрывателя и не содержала взрывчатых веществ. Мы передали ее следователям для дальнейшего разбирательства, - пояснили редакции "КП"-Мурманск" в пресс-службе Росгвардии.

Информации о том, нашли мину в гараже или рядом с гаражами, пока нет.

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