В Новгородской области на 18-летнюю жительницу Мурманска напал с ножом незнакомец

Злоумышленника доставили для разбирательства в отделение полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 30 июля в полицию обратилась 18-летняя жительница Мурманска, которая отдыхала у родственников в селе Мошенское Новгородской области. Она рассказала, что в районе автостанции на нее напал незнакомец.

- Поздно вечером 29 июля девушка возвращалась домой, когда на нее набросился мужчина и насильно попытался затащить в кусты. Та оказала активное сопротивление, получив при этом многочисленные телесные повреждения. Получив отпор, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила северянку в медучреждение.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 39-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя - его поиски продолжались всю ночь. Заметили мужчину на выезде из Боровичей 30 июля.

Злоумышленника доставили для разбирательства в отделение полиции по Мошенскому району. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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