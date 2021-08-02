В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 237 человек

Всего с начала пандемии заразились ковидом 62 359 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 2 августа 2021 года, за последние сутки 237 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 62 359 человек, количество летальных исходов - 1580 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+119, всего 31 236) , Североморске (+19, всего 5613) и Кандалакшском районе (+18, всего 4220).
Выздоровели 51 223 северянина. На лечении остаются 9556 пациентов. План вакцинации против коронавируса выполнен уже наполовину.
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