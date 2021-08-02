Житель Североморска ради парковочного места спалил пять гаражей

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Североморска кардинально решил проблему с парковкой, из-за чего попал под уголовное дело.

Так, полицейским стало известно, что кто-то поджег пять гаражей на улице Авиаторов - общий ущерб, причиненный огнем, владельцы оценили в сотни тысяч рублей.

- Отрабатывая версию поджога, полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника - им оказался ранее не судимый, 62-летний безработный местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчина рассказал, что с соседом по гаражному кооперативу у него был затяжной конфликт, так как тот слишком долго делал ремонт в своем гараже. Машины со стройматериалами мешали проезду и парковке северянина. Договориться о решении проблемы не удалось, поэтому североморец решил отомстить.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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