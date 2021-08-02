Жители Мурманска встретили на рыбалке красавцев-оленей

Олени были явно не дикие. Фото: Евгений Булыжников
В Мурманской области не сложно наткнуться на медведя или лису - животные часто выходят в людские угодья в поисках чего-нибудь вкусненького. А вот жители Мурманска отправились на рыбалку и повстречали оленей.
- Вот какие у нас есть друзья рядышком, - написали в паблике "Мурманск".
Не известно, хороший ли был клев у северян, зато повезло погладить рогатых. Правда, олени были не дикие. Кто-то вывел их погулять на привязи.
Напомним: туристы в Умбе сняли на видео плывущих коров. Переплывающие реку животные восхитили людей.
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