Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 августа 2021 года составило 1580 человек

За последний день выявили еще 237 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 2 августа 2021 года - 1580 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

За последний день выявили еще 237 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 62 359 человека. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманской области не разворачивают новые ковидные койки. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, но со стабилизацией.

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