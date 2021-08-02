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Общество2 августа 2021 11:18

Пенсионерка из Апатитов судилась с Пенсионным фондом из-за отказа в компенсации проезда к месту отдыха

На защиту прав женщины встала прокуратура
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Мировому судье Апатитского судебного района направлен иск от прокуратуры.

Мировому судье Апатитского судебного района направлен иск от прокуратуры.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Апатитов обратилась в прокуратуру после того, как в отделении Пенсионного фонда РФ ей отказали в компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно как неработающему пенсионеру.

- Основанием к отказу послужило обращение за компенсацией до истечения двух лет после предоставления пенсионеру предыдущей компенсации. В предыдущий раз женщине возмещали расходы в 2020 году на основании судебного постановления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Тем не менее выяснилось, что северянка имеет право на получение компенсации транспортных расходов к месту отдыха в этом году.

Так, в октябре 2019 года пенсионерка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о компенсации понесенных расходов к месту отдыха и обратно, однако ей в этом отказали. Через суд, в феврале 2020 года, женщина все же добилась удовлетворения своих требований.

Доводы Пенсионного фонда о том, что право на очередное получение компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно у пенсионера возникает с 1 января 2022 года, а не с 1 января 2021 года, сочтены прокурором несостоятельными.

Мировому судье Апатитского судебного района направлен иск от прокуратуры о взыскании с Пенсионного фонда компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пользу апатитчанки.

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