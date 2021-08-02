Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации по коронавирусу: "Коечный фонд уже не наращиваем"

Ситуация остается напряженной, но со стабилизацией. Фото: Иван Макеев

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев доложил о ситуации по коронавирусу. По его словам, эпидемиологическая ситуация все еще остается напряженной, но есть тенденция к стабилизации.

- Коечный фонд мы уже не наращиваем, свободный коек - более 20% (1402 койки, из них 116 с ИВЛ), - отметил Дмитрий Панычев.

Бесплатными лекарственными препаратами обеспечили 58 тысяч пациентов с ковидом, а с начала пандемии проведено 1,1 миллион тестов на COVID-19.

Также активно продолжается прививочная компания. На прошлой неделе в Ледовом дворце Мурманска, где развернут прививочный пункт, вакцинировались около 2 тысяч человек. Всего в регионе привито более 178 тысяч человек (свыше 51% от плана).

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