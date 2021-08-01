Житель Кандалакши попал под уголовное дело после угроз убийством старшему брату

Северянина может ожидать до 2 лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительнице Кандалакши, которая начала опасаться за жизнь своего мужа, пришлось обратиться в полицию после встречи супруга с его младшим братом.

Выяснилось, что братья находились во дворе дома на улице Советской. Внезапно между ними вспыхнул конфликт. Северянин вытащил из кармана кухонный нож, направил его в сторону старшего брата и стал угрожать физической расправой, обещая лишить жизни. Учитывая обстановку, 33-летний мужчина воспринял это всерьез.

- Полиция задержала 23-летнего молодого человека, который сознался в содеянном и объяснил свой поступок неприязненными отношениями к брату и алкогольным опьянением. Ранее он в поле зрения правоохранительных органов не попадал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Северянина может ожидать до 2 лет лишения свободы.

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