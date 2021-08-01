В Кольском районе перевернулась машина, пострадал один человек

Авария случилась на дороге "Кола-Серебрянские ГЭС".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
1 августа в Кольском районе произошло серьезное ДТП с участием одного авто. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.
- В 12.46 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на 28 километре автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС". Легковой автомобиль съехал с дорожного полотна и опрокинулся. Пострадал один человек, обслужен амбулаторно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Спасатели проводили работу по осмотру и ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, отключению АКБ.
Напомним: в Мурманске виновника страшного ДТП с пострадавшими ждет суд. Мужчина вел машину под наркотиками и на огромной скорости влетел в Audi.
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