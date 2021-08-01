В Кольском районе перевернулась машина, пострадал один человек

Авария случилась на дороге "Кола-Серебрянские ГЭС". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 августа в Кольском районе произошло серьезное ДТП с участием одного авто. На месте работали пожарно-спасательные подразделения.

- В 12.46 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на 28 километре автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС". Легковой автомобиль съехал с дорожного полотна и опрокинулся. Пострадал один человек, обслужен амбулаторно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели проводили работу по осмотру и ограждению места ДТП, обеспечению безопасности, отключению АКБ.

Напомним: в Мурманске виновника страшного ДТП с пострадавшими ждет суд. Мужчина вел машину под наркотиками и на огромной скорости влетел в Audi.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Умбой в ДТП погибли три коровы. Водитель "ВАЗа" не заметил животных и улетел в кювет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru