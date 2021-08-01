Погода в Мурманской области на 2 августа 2021 года: до +18 градусов, дожди

Погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий летний месяц в Мурманской области начинается с относительно теплой погоды. В регионе ожидается до +18 градусов.

- Погоду на Кольском полуострове будет определять поле пониженного атмосферного давления. 2 августа будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем на западе области северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8 - 13, днем +13 - 18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

После снега и града, свалившихся на головы северян, любое потепление радует!

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