В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 241 человек

На лечении остаются 9344 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 1 августа 2021 года, за последние сутки 241 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 62 122 человека, количество летальных исходов - 1571 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске (+120, всего 31 117) , Североморске (+21, всего 5594) и Кандалакшском районе (+19, всего 4202).

Выздоровели 51 207 северян. На лечении остаются 9344 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адреса прививочных пунктов от коронавируса в Мурманской области появились на Google картах. Для поиска нужно ввести слово "вакцинация" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru