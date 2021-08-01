Жители Мурманской области подписывают петицию за ужесточение наказания застрелившему собаку священнику

Петицию подписали уже более 300 человек. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Жители Заполярья не согласны с приговором суда по делу священника, который застрелил собаку Фросю на горнолыжном склоне Кукисвумчорр в Кировске. Все произошло на глазах у детей, которые очень любили хвостатого друга.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Совершение жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего", однако вскоре прекратили его. В итоге северянину назначили лишь штраф - 15 тысяч рублей.

Теперь жители Мурманской области собирают подписи за ужесточение наказания священнику. Петицию подписали уже более 300 человек.

- Мы считаем, что действие, совершенное мужчиной, привело к ущербу репутации Кировска как туристического центра Мурманской области в глазах отдыхающих на горнолыжном склоне. Просим суд учесть тот факт, что большинство посетителей комплекса "Кукисвумчорр" характеризуют убитую собаку только положительно, чего не могут сказать о самом северянине, который, еще находясь в священническом сане, неоднократно был замечен в баре даже в пост. Собака не представляла никакой угрозы, - говорится в петиции.

Северяне просят выписать виновнику штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо назначить исправительные/принудительные работы, или лишить свободы на срок до 5 лет.

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