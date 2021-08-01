На автозаправку в Полярном пришла лиса

Лисичка наверняка искала пропитание. Фото: скрин видео

На автозаправочной станции в Полярном заметили лису - рыжую красавицу снял на видео местный житель Антон Комаров. Животное взглянуло на цены на бензин и, видимо, ничего хорошего там не увидело. Да, на своих лапках передвигаться дешевле.

- Все чаще лисы выходят к людям, в надежде, что их покормят, - отметила в паблике "Регион 51" Татьяна Сазонова.

К слову, кормить диких зверей с рук, а особенно лисиц, опасно, так как они переносят бешенство.

Напомним: житель Мурманска заметил медведя в районе кладбища. Косолапый прыгнул с дороги в кусты.

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