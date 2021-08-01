За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. Фото: Иван Макеев

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 августа 2021 года - 1571 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

За последний день выявили еще 241 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 62 122 человека. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманской области потратят 10 миллионов рублей на профилактику коронавируса. На эти деньги купят футболки с QR-кодами.

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