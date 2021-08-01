В Мурманске пропал 44-летний мужчина

Местонахождение Сергея не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 44-летний местный житель Сергей Юдин. Мужчина вышел из дома на улице Скальной 26 июля и так и не вернулся. Где находится северянин, неизвестно.

Приметы: среднего телосложения, глаза голубые, волосы короткие светлые, есть лобная залысина.

Был одет в темную куртку. Может передвигаться на автомобиле (BMW3 универсал А240СА 51).

Всех, кто может помочь в поиске мужчины, просят обратиться в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" по телефонам: 8-911-339-89-41 или 8-911-311-70-20.

Напомним: пропавшего 24-летнего жителя Мурманска нашли мертвым в лесополосе. Михаила Городко искали с 18 июля.

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