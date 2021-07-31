В Мурманске откроется выставка работ Федора Конюхова

"К мысу Горн" Федор Конюхов. Фото: личный архив

4 августа в Культурно-выставочном центре Русского музея открывает свою работу выставка Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь» (Мурманский областной художественный музей, улица Софьи Перовской, 3, 3-й этаж).

Сам автор сейчас на борту ледокола "50 лет Победы", который забрал его с одиночной дрейфующей льдины в Арктике. Федор Конюхов находился в экспедиции с 12 по 27 июля. Возвращение путешественника в Мурманск ожидается 2 августа.

- Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу, и это историческое событие! - пишет в своем блоге Федор Конюхов.

Сам художник, путешественник, священник пишет свои картины в разных стилях - это анималистика, пейзажные импровизации. В его работах отражены личные впечатления от путешествий, которые не передаст ни одна фотография.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области из июльского снега слепили снеговика. Снег выпал в Ловозерских тундрах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru