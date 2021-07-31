В Апатитах менеджер службы доставки украла у работодателя 900 тысяч рублей

Менеджер службы доставки украла у работодателя 900 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах полицейские выявили мошенницу - женщина работала менеджером в апатитском представительстве известной службы доставки. Используя свое служебное положение, она предлагала клиентам расплатиться наличкой. С ее слов терминал был стабильно неисправен, а наличные денежные средства она забирала себе. За несколько месяцев она таким способом украла у работодателя почти 900 тысяч рублей.

После задержания они созналась в содеянном и пояснила, что присваивала деньги для личных нужд. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере, совершённое с использованием служебного положения. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

- Ранее в поле зрения правоохранительных органов северянка не попадала. Ни к уголовной, ни к административной ответственности она ещё не привлекалась, - сообщает портал "Хибинформбюро".

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