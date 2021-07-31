Минтранс Мурманской области проверил общественный транспорт на соблюдение масочного режима

составлен один административный протокол на пассажира автобуса за отсутствие маски
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональный минтранс два дня проводил в Мурманске проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Под пристальный контроль 29 июля попали 30 транспортных средств, 31 июля - 31 средство. Проверки проводятся на всех видах пассажирских перевозок - в автобусах, маршрутках, троллейбусах городских и пригородных маршрутов.
Составлено 4 административных протокола на водителей микроавтобусов № 54, 237, 125, 51.
- Составлен один протокол на пассажира автобуса № 10 за нарушение порядка использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, - сообщило в своем паблике министерство транспорта Мурманской области.
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