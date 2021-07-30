На выходных в Мурманской области потеплеет до +21 градуса

Погода обещает быть менее прохладной, чем обычно. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этих выходных в Мурманской области будет стоять более-менее теплая погода. Однако зонт - все еще наш верный спутник.

- С 31 июля по 2 августа погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. 31 июля облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10, днем +13+18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

А уже в первый день августа воздух должен прогреться до +21 градуса. Надеемся, что небесная канцелярия нас не подведет.

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