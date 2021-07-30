В Мурманске в автобусе ехал мужчина с половым органом нараспашку

Заявлений после случившегося правоохранителям не поступало.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В мурманском автобусе заметили пассажира-эксгибициониста. У того была расстегнута ширинка, а нижнее белье он, похоже, и вовсе не надел.
- Просьба убрать детей от экрана! В автобусе рейса №10 ехал мужчина с намеренно выпущенный "дружком" из ширинки. По кондуктору было заметно, что она сама увидела сие недоразумение, однако ничего предпринимать не стала, - отметили в паблике "Мурманск", приложив видео с инцидентом.
Как уточнили "КП-Мурманск" в полиции, заявлений после случившегося правоохранителям не поступало, однако пассажира ищут.
- По факт публикаций в СМИ проводится проверка. Личность мужчины устанавливается, - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Мурманской области.
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