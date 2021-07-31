Исправительная колония в Мурманске подала в суд на своих заключенных-дебоширов

В колонии осужденные устроили дебош в помещении дневного пребывания и причинили ущерб 69 198 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители ИК-17 подали в суд на заключенных. Поводом для иска стал материальный ущерб, причиненный учреждению в результате событий февраля 2021 года. Тогда в колонии осужденные устроили дебош в помещении дневного пребывания. В результате этих действий были сломаны сантехника, туалеты, умывальники и светильники, а также повреждены стены и потолок.

– Осужденные от дачи объяснений отказались. До указанного происшествия в дневном помещении и санузле был произведен ремонт. Истец просил взыскать с ответчиков сумму ущерба в солидарном порядке, – сообщает объединенная пресс-служба судов Мурманской области.

Ответчиками по делу выступили 17 человек. Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, допросив свидетелей и исследовав материалы гражданского дела, удовлетворил требования истца. ФКУ «ИК № 17» им предстоит возместить ущерб в сумме 69 198,98 рубля.

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