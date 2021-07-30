В Мурманской области в июле появилось 200 вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей

Помимо этих профессий работодатели готовы платить больше 150 тысяч рублей электрогазосварщику, старпому, проходчику и судовому механику. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Портал hh.ru опубликовал данные о самых дорогих вакансиях в Мурманской области за июль. По его данным в Мурманской области в июле появилось почти 200 вакансий, где работодатели предлагали в среднем зарплату 200 тысяч рублей.

Из всего перечня мы выбрали несколько, наиболее интересных. Ими оказались Java-разработчик на удаленке с зарплатой до 3500 долларов, капитан рыболовецкого судна с зарплатой от 150 до 400 тысяч рублей, стоматолог-универсал с зарплатой от 200 до 500 тысяч рублей. Последнему, скорее всего придется работать как Мурманске, так и в Сургуте.

- Большая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства (28% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера медицины (17%), на третьем месте – сфера рабочего персонала и транспорта (по 15% в каждой области), - сообщает портал hh.ru.

Помимо этих профессий работодатели готовы платить больше 150 тысяч рублей электрогазосварщику, старпому, проходчику и судовому механику. При этом средняя зарплата в регионе по данным портала составляет всего 47 тысяч рублей.

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