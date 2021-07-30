За последний день выявили еще 251 новый случай заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 июля 2021 года составило 1554 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. За текущий месяц суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили еще 251 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 61 632 человека.

Напомним: адреса прививочных пунктов от коронавируса в Мурманской области появились на Google картах. Для поиска нужно ввести слово "вакцинация".

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