У взносов на капитальный ремонт в Мурманской области поменялись счета

Жителей области призывают быть более внимательными, особенно, если дело касается автоплатежей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 августа изменятся расчетные счета, на которые жители Мурманской области переводят плату за капитальный ремонт.

- Такие изменения произошли из-за стремления максимально уйти от комиссий при оплате взносов. Для этого был проведен конкурс по выбору финансовой организации. Победителем был снова признан АО «Россельхозбанк», – пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Поэтому с 1 августа изменятся реквизиты для оплаты в квитанциях. Жителей области призывают быть более внимательными, особенно, если дело касается автоплатежей. Тем не менее фонд уверяет, что даже при ошибочной оплате взносов на старые реквизиты, денежные средства все-равно зачислят на лицевой счет плательщика.

Оплатить взнос на на капитальный ремонт без комиссии сейчас можно во всех отделениях «Почты России» и кассах ООО «ЕРЦ», а также в АО «Россельхозбанк», ПАО «Почта Банк» для держателей карт этого банка и мобильном приложении «Квартплата+».

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