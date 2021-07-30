Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 14:34

У взносов на капитальный ремонт в Мурманской области поменялись счета

Переход на новые счета связан с уходом от комиссий за платежи
Вера СЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителей области призывают быть более внимательными, особенно, если дело касается автоплатежей.

Жителей области призывают быть более внимательными, особенно, если дело касается автоплатежей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 августа изменятся расчетные счета, на которые жители Мурманской области переводят плату за капитальный ремонт.

- Такие изменения произошли из-за стремления максимально уйти от комиссий при оплате взносов. Для этого был проведен конкурс по выбору финансовой организации. Победителем был снова признан АО «Россельхозбанк», – пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Поэтому с 1 августа изменятся реквизиты для оплаты в квитанциях. Жителей области призывают быть более внимательными, особенно, если дело касается автоплатежей. Тем не менее фонд уверяет, что даже при ошибочной оплате взносов на старые реквизиты, денежные средства все-равно зачислят на лицевой счет плательщика.

Оплатить взнос на на капитальный ремонт без комиссии сейчас можно во всех отделениях «Почты России» и кассах ООО «ЕРЦ», а также в АО «Россельхозбанк», ПАО «Почта Банк» для держателей карт этого банка и мобильном приложении «Квартплата+».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске прокуратура выявила массу нарушений в приютах для животных. Собак кормили просроченным кормом, ветеринарные правила не соблюдались (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru