В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 251 человек

Традиционно нет прироста в Ловозерском районе, Полярном, Снежногорске, Полярных Зорях и в ЗАТО Заозерск. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередная волна заболеваемости коронавирусом в Мурманской области никак не спадает. По данным оперативного штаба при правительстве региона от 30 июля 2021 года, за последние сутки 251 человек получил положительный результат теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 61 632 человека, количество летальных исходов - 1554 (+9 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске 30 873 (+26), Североморске 5548 (+27) и Кандалакшском районе 4168 (+16).

Традиционно нет прироста в Ловозерском районе, Полярном, Снежногорске, Полярных Зорях и ЗАТО Заозерск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске прокуратура выявила массу нарушений в приютах для животных. Собак кормили просроченным кормом, ветеринарные правила не соблюдались (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru