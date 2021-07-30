Жительница Полярного потеряла 17 тысяч рублей при покупке авиабилета

Полиция напоминает, что заказы надо оформлять только у проверенного поставщика и предварительно изучить всю информацию на сайте, где планируете оформить заказ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Полярного обратилась с заявлением о мошенничестве. Девушка оформляла авиабилеты на сайте авиакомпании, оплатила их, но сами билеты не получила.

- В целях проверки приобретенных проездных документов заявительница зашла на официальный сайт авиакомпании, но билетов, забронированных на свое имя, не обнаружила. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ущерб составил 17 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция напоминает, что билеты надо приобретать только у проверенного поставщика и предварительно изучить всю информацию на сайте, где планируете оформить заказ.

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