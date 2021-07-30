В Мурманской области изменился порядок выдачи социальных проездных билетов

Сейчас всем гражданам в рамках одного льготного статуса обеспечены равные условия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области изменило порядок выдачи единых социальных проездных билетов. Теперь их могут получить некоторые категории жителей Заполярья без подтверждения невысокого уровня материального дохода.

- Речь идет о ветеранах труда; реабилитированных лицах и лицах, признанных пострадавшими от политических репрессий; тружениках тыла; лицах старшего возраста без льготного статуса – женщинах с 55 лет, мужчинах с 60 лет, - сообщает министерство труда и социального развития Мурманской области.

Ранее все категории могли пользоваться единым социальным проездным, если их доход был ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума. Те льготники, чей доход был выше этого уровня, такой проездной получить не могли. Сейчас всем гражданам в рамках одного льготного статуса обеспечены равные условия.

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