В Мурманской области изменился порядок выдачи социальных проездных билетов

Сейчас всем гражданам в рамках одного льготного статуса обеспечены равные условия.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Правительство Мурманской области изменило порядок выдачи единых социальных проездных билетов. Теперь их могут получить некоторые категории жителей Заполярья без подтверждения невысокого уровня материального дохода.
- Речь идет о ветеранах труда; реабилитированных лицах и лицах, признанных пострадавшими от политических репрессий; тружениках тыла; лицах старшего возраста без льготного статуса – женщинах с 55 лет, мужчинах с 60 лет, - сообщает министерство труда и социального развития Мурманской области.
Ранее все категории могли пользоваться единым социальным проездным, если их доход был ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума. Те льготники, чей доход был выше этого уровня, такой проездной получить не могли. Сейчас всем гражданам в рамках одного льготного статуса обеспечены равные условия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске прокуратура выявила массу нарушений в приютах для животных. Собак кормили просроченным кормом, ветеринарные правила не соблюдались (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru