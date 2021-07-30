Ночью в Кольском районе спасали заблудившуюся в лесу пару

Потерявшихся вывели к дороге. Фото: СЗ РПСО МЧС России

В Мурманской области спасли заблудившуюся пару. Вечером 29 июля на их поиски выдвинулись спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра.

- В 22.00 поступила информация, что в окрестностях моста через реку Кицу в лесу заблудились мужчина и женщина. Связь с ними имеется. Прибыв на место, спасатели отыскали автомобиль пострадавших. При помощи сигнального громкоговорителя и мобильной связи потерявшихся вывели к дороге. Медицинская помощь им не потребовалась, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Напомним: для поисков пропавшего в Умбе дайвера собирают волонтеров. Он не поднялся на поверхность после погружения.

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