Туристы в Умбе сняли на видео плывущих коров

Кажется, что в этом такого? Но гостей села каждый раз впечатляет не самое привычное - как коровы плывут через реку. Фото: Виталий КАРНАУХ

На Терском берегу есть много удивительного. Кузомень с ее дикими лошадьми и пустыней, Аметистовый берег, старинные церкви. В Умбе есть коровы. Кажется, что в этом такого? Но гостей села каждый раз впечатляет не самое привычное - как коровы плывут через реку.

- Каких на свете чудес не бывает. Кто-то каждую зиму едет на Север в надежде поймать Северное сияние, а кто-то ( такие, как я) едет летом в Варзугу, чтобы посмотреть диву-дивную:) Никогда не видела, чтоб буренки переплывали реку. Местные коровы, считаются самыми чистыми. (Это не удивительно, такие заплывы коровы совершают по несколько раз в день). Отведать местного творога, попить молочка, съесть хлебушка с маслом можно только в Варзуге, - написала в своем Instagram katjakolinko, которая стала свидетелем красивого зрелища.

Напомним: на полуострове Рыбачий сфотографировали диких оленей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адреса прививочных пунктов от коронавируса в Мурманской области появились на Google картах. Для поиска нужно ввести слово "вакцинация" (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru