В Мурманской области выросли цены на морковь, яблоки и рыбу

Цены на овощи растут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еженедельное наблюдение Мурманскстата за уровнем цен на товары первой необходимости в Мурманске, Апатитах, и Североморске вновь показало повышение стоимости на морковь. Напомним: корнеплод серьезно подорожал за последнее время. Цена за килограмм - около ста рублей.

- С 20 по 26 июля подорожали морковь (на 6,6%), яблоки (на 2,2%), мороженая неразделанная рыба (на 1,7%), свежая белокочанная капуста (на 1,3%), шлифованный рис (на 1,2%), гречневая крупа (на 0,6%), пищевая поваренная соль (на 0,5%), - сообщили в статистическом ведомстве.

Снизились цены на картофель (на 5,8%) и репчатый лук (на 3,8). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: в правительстве Мурманской области прогнозируют удешевление продуктов. К осени цены должны упасть на некоторые овощи и фрукты нового урожая.

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