Погода в Мурманской области на 30 июля 2021 года: до +16 градусов, дожди

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
30 июля погоду в Мурманской области будет определять северная периферия циклона с центром в районе Ботнического залива. Потепления в регионе пока не предвидится.
- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4 - 9, днем +11 - 16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится.
Напомним: житель Мурманска заметил медведя в районе кладбища. Косолапый прыгнул с дороги в кусты.
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