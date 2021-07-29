Погода в Мурманской области на 30 июля 2021 года: до +16 градусов, дожди

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 июля погоду в Мурманской области будет определять северная периферия циклона с центром в районе Ботнического залива. Потепления в регионе пока не предвидится.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4 - 9, днем +11 - 16 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

31 июля ожидается смещение циклона с Карелии через Кольский полуостров: интенсивность дождей увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Напомним: житель Мурманска заметил медведя в районе кладбища. Косолапый прыгнул с дороги в кусты.

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