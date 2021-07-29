В Мурманске ищут "зэков" и "диверсантов" для съемок в сериале

Киношникам требуются актеры для групповки. Фото: vk.com/public196337736

Сейчас в Мурманске проходят съемки сериала "Баренцево море", который расскажет зрителям о событиях 1944 года. Киношникам требуются актеры-мужчины, обязательно с короткими волосами, без бороды и усов. Северян приглашают принять участие в групповке.

- Нужны актеры, которые будут работать в группе во все указанные даты. Занятость 28, 30 июля, 1, 9, 12 и 13 августа ("диверсанты") или занятость 28 июля, 10, 13 августа ("зэки"), - сообщили в группе "Нордфильм".

Те, кто хочет попробовать свои силы в кино, могут написать Алене Климашовой. В сообщении нужно указать телефон, рост и приложить фото.

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